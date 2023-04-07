Египет призывает Израиль "к сдержанности"
Египет выразил "сильную обеспокоенность" эскалацией в сфере безопасности за последние 48 часов в Израиле.
При чем, причиной "обеспокоенности" были не массированные ракетные удары, которым подверглась страна, а "штурм" полицией мечети Аль-Акса.
С комментарием относительно "нападений" на мусульманских верующих сделал официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.
"Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность и ответственно реагировать на усилия по восстановлению спокойствия, чтобы избавить регион от еще большего насилия", — заявил он.