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Египет призывает Израиль "к сдержанности"
07.04.2023 20:22 Алина Груднева

Египет призывает Израиль "к сдержанности"

Египет выразил "сильную обеспокоенность" эскалацией в сфере безопасности за последние 48 часов в Израиле.

При чем, причиной "обеспокоенности" были не массированные ракетные удары, которым подверглась страна, а "штурм" полицией мечети Аль-Акса.

С комментарием относительно "нападений" на мусульманских верующих сделал официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

"Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность и ответственно реагировать на усилия по восстановлению спокойствия, чтобы избавить регион от еще большего насилия", — заявил он.

 

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