



Египет призывает Израиль "к сдержанности"

Египет выразил "сильную обеспокоенность" эскалацией в сфере безопасности за последние 48 часов в Израиле.



При чем, причиной "обеспокоенности" были не массированные ракетные удары, которым подверглась страна, а "штурм" полицией мечети Аль-Акса.



С комментарием относительно "нападений" на мусульманских верующих сделал официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.



"Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность и ответственно реагировать на усилия по восстановлению спокойствия, чтобы избавить регион от еще большего насилия", — заявил он.



