



Египет освободил десятки задержанных активистов

Египет освободил 46 активистов, многие из которых уже несколько лет находились в предварительном заключении.



Об этом сообщает ВВС.



Среди тех, кто был освобожден - левый активист, адвокат Хайтам Мохаммадейн, которого обвиняют в членстве в террористической группе. Как отмечается, это общее обвинение, выдвинутое против критиков правительства.



Ранее США объявили, что откажутся от помощи в размере 130 миллионов долларов из-за неспособности Египта улучшить ситуацию с правами человека.



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси неоднократно отрицал, что в его стране есть политзаключенные.