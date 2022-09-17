Новости » Политика
Египет освободил десятки задержанных активистов
17.09.2022 00:15 Ольга Белозерова

Египет освободил десятки задержанных активистов

Египет освободил 46 активистов, многие из которых уже несколько лет находились в предварительном заключении.

Об этом сообщает ВВС.

Среди тех, кто был освобожден - левый активист, адвокат Хайтам Мохаммадейн, которого обвиняют в членстве в террористической группе. Как отмечается, это общее обвинение, выдвинутое против критиков правительства.

Ранее США объявили, что откажутся от помощи в размере 130 миллионов долларов из-за неспособности Египта улучшить ситуацию с правами человека.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси неоднократно отрицал, что в его стране есть политзаключенные.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы