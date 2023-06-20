



Египет осудил операцию Израиля в Дженине и предостерег от дальнейшей эскалации

Египет осудил израильскую операцию в Дженине в понедельник утром, 19 июня, в результате которой три палестинца погибли и 31 был ранен. Об этом сообщает

Egypt Independent.





“Египет категорически отвергает такое нападение, которое нарушает все нормы международного права и законные резолюции”, – говорится в заявлении МИД страны.



Согласно сообщению ведомства, “продолжающиеся рейды против палестинского народа не только подорвут усилия по снижению напряженности, но и приведут к эскалации ситуации и серьезным последствиям, которые, возможно, будет трудно контролировать”.