



Египет обвинил Эфиопию, что она "тянет время" в конфликте с плотиной на Ниле

Заместитель министра иностранных дел Египта по африканским делам обвинил Эфиопию в том, что она "тянет время" путем переговоров, продолжая заполнять водой спорную плотину на Ниле без заключения соглашения.



В среду министр осудил заявления Эфиопии, в которых она обвиняет Каир в "политизации" спора о нильской плотине.



Свежий скандал вызвал неоднозначную реакцию в местных египетских СМИ.



Известный египетский журналист Ахмед Мусса заявил в своей программе, что Аддис-Абеба намеренно построила плотину "Великого эфиопского возрождения", чтобы "навредить" Египту и Судану.



Ведущий оппозиционного телевидения Мухаммед Насер обвинил египетское правительство и СМИ за то, что они не заняли более решительную позицию по этому вопросу.



Эфиопия, Судан и Египет втянуты в многолетний спор по поводу плотины, которая, как опасаются Судан и Египет, уменьшит их доли воды из реки Нил.

