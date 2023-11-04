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Египет: несколько десятков раненых прибывают из Газы каждый день
04.11.2023 14:40 Алина Груднева

Египет: несколько десятков раненых прибывают из Газы каждый день

Эвакуация раненых жителей Газы через контрольно-пропускной пункт "Рафиах" в Египет продолжается.

Информацию об этом подтвердил в министр здравоохранения Египта на пресс-конференции в больнице Аль-Ариш на Синае.

"Каждый день к нам поступают от 40 до 50 раненых из Газы", - сообщает министр.

Как известно, египетский КПП "Рафиах" открыт для раненых жителей Газы и иностранцев уже несколько дней. В конце каждого дня поступают подтверждения о том, что иностранные граждане и лица с двойным гражданством есть в числе тех, кто пересекает границу.

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