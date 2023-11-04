



Египет: несколько десятков раненых прибывают из Газы каждый день

Эвакуация раненых жителей Газы через контрольно-пропускной пункт "Рафиах" в Египет продолжается.



Информацию об этом подтвердил в министр здравоохранения Египта на пресс-конференции в больнице Аль-Ариш на Синае.



"Каждый день к нам поступают от 40 до 50 раненых из Газы", - сообщает министр.



Как известно, египетский КПП "Рафиах" открыт для раненых жителей Газы и иностранцев уже несколько дней. В конце каждого дня поступают подтверждения о том, что иностранные граждане и лица с двойным гражданством есть в числе тех, кто пересекает границу.