Египет может столкнуться с “последствиями”, если утечка о ракетах для РФ правда

В то время как египетский чиновник опроверг утечку The Washington Post о том, что Египет якобы планировал тайно поставлять оружие в Россию, несколько аналитиков в стране считают, что в случае, если такие утверждения окажутся правдой, североафриканская страна, вероятно, столкнется с “серьезными последствиями”, пишет The New Arab.



Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси якобы намеревался произвести 40 000 ракет для России , находящейся под жесткими санкциями, и поручил своим помощникам держать это в секрете, чтобы “избежать проблем с Западом”, сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся данные разведки США. документ.



В тот же день поздно вечером местный телеканал Al-Qahera News процитировал официальный египетский источник, который отрицает утечку, заявив, что она была “ложной” и “необоснованной”.



“Египет проводит сбалансированную политику со всеми международными сторонами, где мир, стабильность и развитие являются основными определяющими факторами такой политики”, — сказал источник, имея в виду более чем годовую российско-украинскую войну.



Между тем политические эксперты не оптимистичны в отношении последствий.



“У Сиси уже были разногласия с администрацией президента США Джо Байдена из-за нарушений прав человека в Египте, а также из-за его неоднозначных связей с Китаем и Россией”, — сказал на условиях анонимности профессор политологии Каирского университета.



“Если информация окажется верной, утечка информации ухудшит ситуацию для Сиси, поскольку покажет режим перед США и другими мировыми державами как сторонника российского вторжения в Украину, что, скорее всего, приведет к финансовым, а также политическим санкциям против Египта”, — сказал профессор The New Arab .