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Египет: Израиль не разрешил ввоз гумпомощи в Газу
16.10.2023 12:40 Алина Груднева

Египет: Израиль не разрешил ввоз гумпомощи в Газу

В Египте заявили, что Израиль до сих пор не разрешил ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Самех Шукри.

Ранее он отметил, что КПП "Рафах" на границе между Египтом и Газой открыт. Если иностранцы перейдут через него, египетские власти обещают помочь с организацией полетов для возвращения в свои страны.

"Если все процедуры были должным образом выполнены, мы предоставим им все возможности в сотрудничестве с их посольствами, чтобы доставить их в пункт отправления", — подчеркнул Шукри.

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