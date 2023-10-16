



Египет: Израиль не разрешил ввоз гумпомощи в Газу

В Египте заявили, что Израиль до сих пор не разрешил ввоз гуманитарной помощи в Газу.



Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Самех Шукри.



Ранее он отметил, что КПП "Рафах" на границе между Египтом и Газой открыт. Если иностранцы перейдут через него, египетские власти обещают помочь с организацией полетов для возвращения в свои страны.



"Если все процедуры были должным образом выполнены, мы предоставим им все возможности в сотрудничестве с их посольствами, чтобы доставить их в пункт отправления", — подчеркнул Шукри.