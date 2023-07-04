



Египет и Турция впервые за 10 лет назначили послов

Египет и Турция впервые за десятилетие назначили послов для восстановления нормальных дипломатических отношений, сообщили во вторник, 4 июля, их министерства иностранных дел.



Консультации между высокопоставленными чиновниками министерств иностранных дел в Анкаре и Каире начались в 2021 году, когда Турция стремилась улучшить отношения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Израилем и Саудовской Аравией.



Нормализация отношений между Анкарой и Каиром ускорилась после того, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встретились в Дохе на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Сиси и Эрдоган договорились об обмене послами в мае.



Амр Эльхамами станет послом Египта в Анкаре, а Турция выдвинула кандидатуру Салиха Мутлу Сена на должность своего посла в Каире.



У стран не было послов с 2013 года, когда Египет выслал посла Турции и обвинил Анкару в поддержке организаций, стремящихся подорвать страну.

