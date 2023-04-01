



Египет и Сирия обязались установить более тесные связи

Египет и Сирия договорились об укреплении сотрудничества в субботу во время первого официального визита министра иностранных дел Сирии в Каир за более чем десятилетие, что стало последним признаком того, что арабские государства налаживают отношения с президентом Башаром Асадом.

Министр иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада встретился с египетским коллегой Самех Шукри в МИД Египта во время первой официальной поездки после начала восстания и конфликта в Сирии в 2011 году.

Президента Асада избегали многие западные и арабские государства из-за войны в Сирии, которая расколола страну и унесла жизни сотен тысяч человек.



“Министры договорились активизировать каналы связи между двумя странами на разных уровнях на предстоящем этапе”, — говорится в заявлении МИД Египта .



Египет также подтвердил свою поддержку ”всеобъемлющего политического урегулирования сирийского кризиса как можно скорее”.



Источник в египетских службах безопасности на условиях анонимности сообщил, что целью визита было принятие мер по возвращению Сирии в Лигу арабских государств при посредничестве Египта и Саудовской Аравии.



Базирующаяся в Каире Лига арабских государств приостановила членство Сирии в 2011 году, и многие арабские государства отозвали своих послов из Дамаска.



Некоторые страны, в том числе США и Катар, выступили против восстановления связей с Асадом, ссылаясь на жестокость его правительства во время конфликта и необходимость достижения прогресса на пути к политическому урегулированию в Сирии.



Но ключевые региональные державы, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, недавно заявили о растущей открытости по отношению к Дамаску.



