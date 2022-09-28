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Египет и Иордания предостерегают Израиль от эскалации в Иерусалиме
28.09.2022 11:33 Ольга Белозерова

Египет и Иордания предостерегают Израиль от эскалации в Иерусалиме

Египет и Иордания предостерегли Израиль от напряженности на Храмовой горе в Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Egypt Independent. Небольшие столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами вспыхнули на Храмовой горе, когда еврейские группы посещали это место в дни Рош ха-Шана.

В заявлении министерства иностранных дел Египта говорится, что оно осуждает "неоднократные и усиливающиеся нарушения неприкосновенности мечети Аль-Акса, совершаемые экстремистскими еврейскими элементами на глазах у израильских оккупационных сил". 

МИД Египта в своем заявлении также предупредил "о крайней опасности продолжения провокационных действий вблизи исламских святынь, поскольку они (действия - прим. ред.) усиливают состояние напряженности, разжигают насилие". 

Иордания также осудила поведение еврейских групп и израильских сил, назвав их "вопиющими и неприемлемыми нарушениями международного права и нынешней правовой и исторической ситуации в отношении Иерусалима и его святынь". 

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