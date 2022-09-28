



Египет и Иордания предостерегают Израиль от эскалации в Иерусалиме

Египет и Иордания предостерегли Израиль от напряженности на Храмовой горе в Иерусалиме.



Об этом сообщает издание Egypt Independent. Небольшие столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами вспыхнули на Храмовой горе, когда еврейские группы посещали это место в дни Рош ха-Шана.



В заявлении министерства иностранных дел Египта говорится, что оно осуждает "неоднократные и усиливающиеся нарушения неприкосновенности мечети Аль-Акса, совершаемые экстремистскими еврейскими элементами на глазах у израильских оккупационных сил".



МИД Египта в своем заявлении также предупредил "о крайней опасности продолжения провокационных действий вблизи исламских святынь, поскольку они (действия - прим. ред.) усиливают состояние напряженности, разжигают насилие".



Иордания также осудила поведение еврейских групп и израильских сил, назвав их "вопиющими и неприемлемыми нарушениями международного права и нынешней правовой и исторической ситуации в отношении Иерусалима и его святынь".