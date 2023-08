Эфиопы-израильтяне протестуют, требуя спасти оставленных родственников

Сотни израильтян эфиопского происхождения провели 13 августа в Иерусалиме акцию протеста, критикуя израильское правительство за то, что оно не помогает их родственникам, оставшимся в Африке, совершить алию.



Демонстранты более часа блокировали движение на оживленном перекрестке в столице. Когда полиция и конные полицейские попытались освободить дорогу, начались столкновения. Несмотря на предпринятые усилия, полиции не удалось освободить перекресток.



Многие протестующие держали в руках фотографии своих родственников, оставшихся в Эфиопии, и выкрикивали обвинения в "расизме" и "дискриминации".

"Сегодня нам доказали, что к нам относятся не как к братьям. Тот, кто направил самолет для эвакуации около 200 израильтян из Эфиопии, оставив тысячи в Гондаре в условиях хаоса и конфликта, несет прямую ответственность за их судьбу, – считает группа протестантов.



Один из демонстрантов заявил Ynet: "Вся семья моей матери находится в Эфиопии. Мы приехали как евреи, и нет причин, по которым они не должны приехать тоже. Мы платим налоги, как и все остальные граждане Израиля. Мы хотим репатриации по Закону о возвращении; дом для каждого еврея находится здесь".

