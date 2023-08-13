



Эфиопские евреи призывают вывезти в Израиль своих родственников из зон конфликта

Сотни эфиопских евреев проводят демонстрацию в Иерусалиме, призывая родственников, ожидающих репатриации, доставить их в Израиль на фоне боевых действий в районе Амхара в Эфиопии.



Демонстранты блокируют перекресток возле офиса премьер-министра и других государственных учреждений, вспыхивают потасовки, когда полиция пытается разогнать их.



Многие протестующие держат фотографии членов семьи, с которыми они ждут воссоединения, а также знаки, обвиняющие правительство в дискриминации в его усилиях по их доставке в Израиль по сравнению с репатриантами, спасающимися от войны в Украине.



"Правосудие для Гондэра и Аддис-Абебы похоже на правосудие для Украины", — говорится в заявлении организаторов.



