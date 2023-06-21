Новости » Политика
Эфи Наве: мы проиграли на выборах, потому что мы - правые
21.06.2023 09:15 Аркадий Бочаровский

Эфи Наве: мы проиграли на выборах, потому что мы - правые


Кандидат правых на выборах главы ассоциации адвокатов Эфи Неве выступил в эфире Решет Бет.

Наве сообщил: "Мы проиграли выборы. Дело было не в профессиональной повестке дня, а в левых и правых. Виноваты “Ахим Ле Нешек - они подсчитывают голоса... Если предположить, что Бахар победит, я не вижу ситуации, когда правительство с 64 мандатами будет мириться с ситуацией, в которой оно никак не влияет на избрание судей в Израиле. Если два представителя адвокатуры присоединятся к Карин Эльхарар (представитель оппозиции в комитет по назначениям судей), это уже шесть против коалиции. Если бы я стал победителем, хаос мог прекратиться, потому что я знаю, как достичь соглашения..... Ассоциация  должна быть частью комитета по выбору судей".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы