



Эфи Наве может баллотироваться на прежнюю должность главы Коллегии адвокатов

Бывший глава Коллегии адвокатов Израиля Эфи Наве все еще может баллотироваться на свою прежнюю должность. Об этом заявила избирательная комиссия организации после того, как окружной суд Лода отклонил апелляцию об отмене его обвинительного приговора за незаконное проведение знакомой женщины через паспортный контроль.



Комитет объясняет, что Наве все еще может претендовать на пост главы коллегии адвокатов, потому что приговор против него не был "абсолютным" и его все еще можно обжаловать в суде высшей инстанции.



Наве, который ушел в отставку в 2019 году из-за отдельных подозрений в том, что он выступал за назначение на должность судьи женщины, с которой у него были романтические отношения, заявил после сегодняшнего решения избирательной комиссии, что он остается в гонке.







