



Эфи Наве будет снова баллотироваться на пост главы Ассоциации адвокатов



Бывший глава Ассоциации адвокатов, Эфи Наве, объявил, что он будет снова баллотироваться на этот пост. В сообщении, распространенном на внутренних форумах Ассоциации адвокатов, Наве написал: "Пришло наше время вернуть былую славу и показать нашу истинную силу."



Напомним, что в ноябре прошлого года мировой суд в Ришон-Ле Ционе приговорил Наве к двухмесячному условному сроку и обязал его выплатить штраф в размере 2000 шекелей. Это произошло после того, как он был признан виновным в мошенничестве и нарушении закона о въезде в Израиль, после того как он тайно ввез в Израиль свою любовницу.



В конце января покидающий свой пост председатель коллегии адвокатов Ави Хими объявил, что уйдет со своего поста. Это произошло после обвинений в непристойном поступке в адрес адвоката, которую он рекомендовал на должность судьи. Таким образом, фактически была подготовлена почва для проведения внеочередных выборов на пост главы Ассоциации адвокатов, которые состоятся в июне.