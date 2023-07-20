



Едиот Ахронот: Восстание может быть только один раз. И этот момент настал





Полковник (в отставке) Йотам Гадот опубликовал в газете Едиот Ахронот с призывом к “восстанию граждан”.



Три бывших начальника генштаба - Габи Ашкенази, Бенни Ганц и Гади Айзенкот - призывали нас не отказываться от службы в резерве - на фоне государственного переворота. Их ошибка носит стратегический характер. Вопрос не в "да" или "нет", а в выборе времени. Роль лидера заключается в том, чтобы сказать, когда на временной шкале, в законодательном процессе, который переводит государство от либеральной демократии к авторитарной демократии, появится моральное обязательство каждого гражданина перестать служить. Их ошибка - тактическая. Восстание - это самый острый шаг, который может сделать гражданин в своем противостоянии власти, и воспользоваться им можно только один раз, поэтому от того, в какой момент он начнет восстание, будет зависеть его успех.



Наступил последний момент, чтобы остановить законодательный процесс, который превратит Государство Израиль в диктатуру. Это произойдет на следующей неделе, после принятия закона об "ограничении" основания разумности. Это тот момент, когда каждый гражданин должен будет решить, кому он верен - Государству Израиль и его законам или израильскому правительству и его власти.



В такие моменты я возвращаюсь к присяге, которую я дал в 18 лет, - быть верным Государству Израиль, его законам и его ценностям. Это было ясно и очевидно, как сказать "спасибо" каждое утро. И когда начались события, глубоко в ливанских долинах, когда убивали и ранили солдат и друзей по оружию, когда ослабла прямая связь между нашими действиями и защитой Родины, когда я начал задавать себе вопросы, в Бейрутском аэропорту, и в Бекаа, а позже в Шхеме и Салафит - я всегда возвращался на неделю сборов. И более зрелый, и я снова клялся, и я был верен себе, пусть и не всегда со всеми своими действиями. Сегодня мне 60 лет, и в силу этой присяги, я решаю присоединиться к восстанию - в тот момент, когда закон об ограничении основания разумности будет принят в третьем чтении, и я полностью удовлетворен собой и своими действиями.