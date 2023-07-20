



Едиот Ахронот: только военный переворот спасет страну



Газета Едиот Ахронот опубликовала статью Симы Кадмон “Только они могут его остановить”.



Госпожа Кадмон чрезвычайно обеспокоена положением дел в стране, уверена, что Израиль стоит на краю бездны и предлагает единственно возможный рецепт спасения.



Госпожа Кадмон пишет: “Что еще должно произойти, чтобы они поняли, что земля была пуста и тьма на лице бездны [Книга Бытия]? Когда они поймут, что необходимо лидерство? Что хотя премьер-министр, возможно, и был избран на честных выборах, но его похитила банда экстремистов, расистов и националистов - людей, с которыми он не готов был бы выпить чашку кофе, и мы все теперь - заложники? Когда же эти четыре человека, на которых стоит эта страна, поймут, что ждать больше нечего? Что больше никого нет. Что либо они, либо никто?



“Это подобно дружественному вмешательству, когда друзья и члены семьи собираются вместе, чтобы поговорить с человеком, чья зависимость достигла кризисной точки. Именно так руководители этих четырех организаций должны рассматривать вмешательство в то, что происходит сейчас в стране. Мы все знаем, что они думают. И если они действительно так думают, они должны действовать. Не осталось никого, на кого можно было бы опереться, чтобы остановить Израиль на пути к диктатуре. Галант, видимо, считает, что он уже сделал свое дело, поэтому его можно оправдать. Достаточно было посмотреть на уныние начальника Генштаба на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, чтобы понять, что он остался один. Даже президент, заявивший вчера в Белом доме, что Израиль - "сильная, стабильная демократия", уже не может быть источником поддержки.



Нет необходимости класть на стол Нетаниягу пистолет. Не нужно даже демонстративно бросать ключи. Это не военный переворот, как они будут утверждать. Никто не придет сместить его с поста. Просто зайдите к нему в кабинет и скажите, чтобы он прекратил. Скажите ему, что они, начальник Генштаба, начальник полиции, директора ШАБАКа и Моссада, больше не могут быть участниками того, что здесь происходит. Что они отказываются подписываться под этим периодом истории страны, позволять своим подчиненным быть уязвимыми для судебного преследования, выполнять приказы диктаторского правительства. Им всего навсего следует сказать: Довольно!”



Нетаниягу поймет. Он поймет и текст, и подтекст. В глубине души он знает, что без части летных эскадрилий обойтись будет невозможно. Возможно, подсознательно он даже ждет этого. Ждет, что кто-то спасет его из той запутанной ситуации, в которой он оказался. Между правыми и левыми. Между сторонниками и противниками переворота. Между экстремистами в его коалиции и умеренными в его собственной партии. Между просвещенной Америкой и его заблудшими партнерами. Между ценностями, которых он когда-то придерживался, когда еще был либеральным, демократическим, величественным, и членами его собственной семьи, которые толкают его к темной пропасти. Возможно, он ждет, что кто-то освободит его из ловушки, в которой он сейчас находится, застряв между интеллектуальным пониманием того, куда он ведет эту страну, и основным инстинктом выживания. Спасти свою шкуру. Чтобы спастись от осуждения и тюрьмы.



Возможно, он, которым в данный момент управляют люди, провоцирующие распад израильского общества, ждет лидера. Того, на кого он сможет указать и сказать членам своего правительства: "У меня не было выбора. Меня поставили к стенке. Они заставили меня".