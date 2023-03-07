



Едиот Ахронот опубликовал "план компромисса президента"



Известный журналист Бен Дрор Ямини опубликовал в газете "Едиот Ахронот" “проект плана компромисса президента по правовой реформе”.



- БАГАЦ будет уполномочен отменять обычные законы, но не основные.



- Отмена законов будет возможна только в полном составе и большинством в две трети голосов.



- Принятие закона о пискат а-игабрут (преодоление вето БАГАЦа) отменяется.



- Комитет по назначению судей будет состоять из трех министров, одного депутата от коалиции, двух от оппозиции, двух представителей общественности, назначаемых министром юстиции и президентом БАГАЦа.



- Таким образом, в комитете не будет автоматического большинства для коалиции.



Известный правый комментатор Яаков Бардуго заявил, что в его распоряжении тоже был этот набросок. он обратился в офис президента за комментариями, и там ему сказали что речь не идет о плане утвержденном президентом.

