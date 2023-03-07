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Едиот Ахронот опубликовал "план компромисса президента"
07.03.2023 09:43 Аркадий Бочаровский

Едиот Ахронот опубликовал "план компромисса президента"

  
Известный журналист Бен Дрор Ямини опубликовал в газете "Едиот Ахронот" “проект плана компромисса президента по правовой реформе”.

- БАГАЦ будет уполномочен отменять обычные законы, но не основные.

- Отмена законов будет возможна только в полном составе и большинством в две трети голосов.

- Принятие закона о пискат а-игабрут (преодоление вето БАГАЦа) отменяется.

- Комитет по назначению судей  будет состоять из трех министров, одного депутата от коалиции, двух от оппозиции, двух представителей общественности, назначаемых министром юстиции и президентом БАГАЦа.

- Таким образом, в комитете не будет  автоматического большинства для коалиции.

Известный правый комментатор Яаков Бардуго заявил, что в его распоряжении тоже был этот набросок. он обратился в офис президента за комментариями, и там ему сказали что речь не идет о плане утвержденном президентом. 
 

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