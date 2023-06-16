



Единственная просьба: Иранский писатель написал Байдену открытое письмо

Ирано-американский писатель и поэт Амил Имани написал открытое письмо президенту США Джо байденуу и опубликовал его в "Аруц Шева".



“Президент Исламской Республики Эбрагим Раиси и Верховный лидер Али Хаменеи известны как сторонники мирового терроризма. Мало того, что они остаются явной и реальной угрозой существованию Израиля с их непрекращающимся призывом к ядерному уничтожению этой суверенной нации, но их жестокий режим полностью дегуманизировал иранский народ, который уже много лет жаждет быть освобожденным от этих тиранических и кровожадных исламистов, которые управляют их жизнями”, – пишет Имани.



По словам писателя, бывший президент США Обама недавно признал, что совершил “ошибку”, не поддержав Зеленое движение иранского народа 2009 года против Исламской Республики. 14 июля 2015 года, во время президентства Обамы, Иран и шесть мировых держав, известных как P5+1 (Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и США), подписали катастрофическое соглашение: Совместный всеобъемлющий план Действие (СВПД), известное как “Иранская ядерная сделка”, направленное на маргинализацию ядерной программы Ирана и контроль за ней в обмен на снятие ядерных санкций.



Имани уверен, что эта сделка пошла на пользу Исламской Республике и “оставила режиму возможность тайно поддерживать свои ядерные амбиции”.

“В 2022 году иранский народ в очередной раз протестовал против кровавого режима аятолл. Иранские женщины возглавляли эту революцию. Храбрость этих молодых девушек покорила сердца и души всех людей во всем мире. Однако, как обычно, реакция западных мировых лидеров была безразличной. К сожалению, как и администрация Обамы, ваша администрация повторяет то же безумие, вступая в контакт с коварными муллами и заключая еще одну неудачную сделку вместо того, чтобы помочь иранскому народу”, – обращается к президенту писатель.



Имани предупреждает, что “сидеть и наблюдать за этим возможным катастрофическим событием – фатальный просчет”. По его мнению, “верить в то, что ничего плохого не произойдет, и что неумелые муллы, скорее всего, прострелят себе ногу вместо того, чтобы сеять хаос среди лидеров свободного мира, – это не более чем упражнение в отрицании”.



“К сожалению, ни одна нация не оказала моральной поддержки иранскому народу, в то время как дикие муллы и их головорезы безнаказанно укрепляли свое правление террора. Повторяется один и тот же сценарий, и в мире гробовая тишина, пока они занимаются фривольным украинским конфликтом”, – сетует писатель.



Имани призывает цивилизованный мир признать, что “смелые иранские женщины и мужчины не останавливаются. Они выходят на улицы, чтобы подстричься и сжечь свои хиджабы, показывая исламскому правительству, что они больше не будут поддерживать этот тоталитарный режим. Иранский народ не хочет помощи от внешнего мира”.



“Все, о чем они просят, это прекратить заключать сделки с их убийцами”, – заключает он.