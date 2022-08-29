



"Единая позиция важна": Лапид не хочет вражды с Нетаниягу

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что не хочет спорить с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу из-за позиции Израиля в отношении возобновления ядерной сделки с Ираном.



Лапид предупредил, что это наносит ущерб безопасности Израиля, сообщает Times of Israel. Заявление Лапида прозвучало после того, как стороны обменялись обвинениями и колкостями.



"Очень важна единая израильская позиция против попыток Ирана получить ядерное оружие. Я призываю лидера оппозиции и всех остальных не позволять политическим соображениям наносить ущерб нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении главы правительства.