



Эдельштейн и Битан тоже призвали остановить законодательный процесс

Председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейн присоединился к призыву приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 25 марта. За ним последовал Давид Битан.



"Большинство людей хотят и понимают необходимость изменений в судебной системе, но это должно быть сделано с терпением, диалогом и широким обсуждением, чтобы достичь широкого консенсуса", — считают они.



Ранее министр обороны Йоав Галант тоже призвал приостановить законодательный процесс для безопасности Израиля.



Аналогичным образом высказался министр сельского хозяйства Ави Дихтер, призвав остановиться хотя бы до завершения Дня независимости.

