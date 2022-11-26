Новости » Политика
Эдельштейн: рулетка должна прекратиться, немедленно сформируйте правительство
26.11.2022 16:45 Аркадий Бочаровский

Эдельштейн: рулетка должна прекратиться, немедленно сформируйте правительство


Бывший спикер Кнессета, депутат Юлий Эдельштейн призывает немедленно сформировать правое правительство. 

Эдельштейн заявил: "Эта рулетка должна прекратиться. Государство Израиль не может сидеть сложа руки, когда его граждане подвергаются угрозам и не знают, вернутся ли они домой в конце дня.

Нынешнее правительство сбилось с пути и утратило свой мандат. Правые получили доверие общества, и наш долг - срочно достичь соглашения и создать сильное правительство".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы