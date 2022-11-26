



Эдельштейн: рулетка должна прекратиться, немедленно сформируйте правительство



Бывший спикер Кнессета, депутат Юлий Эдельштейн призывает немедленно сформировать правое правительство.



Эдельштейн заявил: "Эта рулетка должна прекратиться. Государство Израиль не может сидеть сложа руки, когда его граждане подвергаются угрозам и не знают, вернутся ли они домой в конце дня.



Нынешнее правительство сбилось с пути и утратило свой мандат. Правые получили доверие общества, и наш долг - срочно достичь соглашения и создать сильное правительство".

