



Эдельштейн разъяснил послу Италии ситуацию вокруг Иудеи и Самарии

Председатель Комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн встретился 18 февраля с послом Италии в Израиле Серджио Барбанти.



В ходе переговоров поднимался вопрос об углублении и расширении отношений между двумя странами.



Одной из главных тем во время разговора была ситуация в регионе – как угроза, исходящая от Ирана и его сателлитов, так и возможности, которые открылись после подписания Соглашений Авраама. Среди прочего, обсуждалась политическая ситуация.



"Я посчитал необходимым познакомить господина посла с той реальностью, в которой сегодня живут жители еврейских поселений Иудеи и Самарии. Мы договорились, что он донесет эту информацию до Рима – с тем, чтобы у правительства Италии возникло понимание реалий Ближнего Востока такими, какие они есть с точки зрения западного, свободного и демократического государства, вынужденного вести войну с не ведающими жалости террористами", - отметил Эдельштейн.



Он донес до дипломата свое отношение к решению о легализации девяти еврейских поселений в Иудее и Самарии, инициированной ранее на этой неделе военно-политическим кабинетом.



"Речь идет не о каких-то временных форпостах, а о поселках общинного типа, которые существуют 10-15 лет. В свое время их жители были моими соседями и нередко стучали в двери моего дома, чтобы пожаловаться на то, что государство отказывает им в создании нормальных условий для жизни. Их жители – такие же граждане, как и все остальные, равные среди равных, и потому мы просто обязаны были урегулировать статус этих поселений. Жаль лишь, что это не было сделано раньше", - сказал послу Эдельштейн.