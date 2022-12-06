



Эдельштейн - против изменения положения о внуках в Законе о Возвращении

Член Ликуда Юлий Эдельштейн высказался против изменения раздела о внуках в Законе о возвращении, который позволяет внукам евреев репатриироваться в Израиль, даже если они сами не являются евреями.



В ходе дискуссии, посвященной Дню Алии на пленуме Кнессета, Эдельштейн сказал: "Тому, кто хочет изменить демографический состав населения, я могу дать достаточно советов, но Закон о Возвращении трогать нельзя". По его словам, "если мы изменим Закон о Возвращении, через пять лет его не будет. Это будет государство для всех его граждан".

