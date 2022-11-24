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Эдельштейн: пора завязывать с этими играми
24.11.2022 14:35 Алина Груднева

Эдельштейн: пора завязывать с этими играми

Бывший спикер Кнессета депутат от Ликуда Юли Эдельштейн призвал к немедленному формированию правого правительства.

 
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 24 ноября.
 
"Эти игры должны прекратиться. Государство Израиль не может сидеть сложа руки, пока его граждане находятся под угрозой, и не знают, вернутся ли они домой в конце дня", - сказал он.
 
По словам Эдельштейна, правительство Лапида потеряло свое право на власть. 
 
"Наш долг — как можно быстрее заключить соглашения и создать сильное правительство", - добавил он.

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