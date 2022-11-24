



Эдельштейн: пора завязывать с этими играми

Бывший спикер Кнессета депутат от Ликуда Юли Эдельштейн призвал к немедленному формированию правого правительства.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 24 ноября.

"Эти игры должны прекратиться. Государство Израиль не может сидеть сложа руки, пока его граждане находятся под угрозой, и не знают, вернутся ли они домой в конце дня", - сказал он.

По словам Эдельштейна, правительство Лапида потеряло свое право на власть.

"Наш долг — как можно быстрее заключить соглашения и создать сильное правительство", - добавил он.