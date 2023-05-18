



Эдельштейн: пока враги угрожают, мы все равно празднуем

Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн посетил сегодня Марш Флагов по случаю празднования Дня Иерусалима.



Комментарий по этому поводу он предоставил для "Аруц Шева".



"Каждый год по-новому волнует, и я рад видеть, что даже наши враги усвоили, что пока они продолжают угрожать и устраивают провокации, мы все равно продолжаем праздновать воссоединение Иерусалима год за годом с этой замечательной молодежью и нашими флагами", — сказал он.



Касательно угроз из-за проведения марша через Шхемские ворота, депутат от "Ликуда" сказал, что из года в год есть такое давление.



"Я рад, что правительство проигнорировало это", - добавил он.

