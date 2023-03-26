



Эдельштейн подтвердил, что "не случайно" пропустил голосование

Депутат Кнессета от партии "Ликуд", председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил в воскресенье, что его отсутствие на ключевом голосовании по законопроекту коалиции по пересмотру полномочий судебной власти, не было случайностью, а также предложил полную поддержку усилиям по замораживанию судебной реформы правительства.



Эдельштейн, стойкий сторонник "Ликуд", который демонстрировал редкую, хотя и непостоянную оппозицию премьер-министру Биньямину Нетаниягу, был подвергнут санкциям партии в начале этого месяца за отсутствие на голосовании в первом чтении коалиционных законопроектов.



"Я не участвовал в голосовании в первом чтении, и это было не случайно", — сказал Эдельштейн радио "Галей ЦАХАЛ" в своем первом интервью после того, как министр обороны Йоав Галлант призвал остановить законодательный процесс.



Во время голосования представитель Эдельштейна отрицал, что его отсутствие было мотивировано противодействием законопроектам, заявив, среди прочего, что депутат был на похоронах.



Действия Эдельштейна создали у депутатов "Ликуд" впечатление, что его отсутствие было преднамеренным, и партия наложила санкции на Эдельштейна, запретив ему вносить законопроекты от своего имени, добавлять пункты в повестку дня Кнессета или "выступать от имени партии "Ликуд"" в течение трех рабочих недель Кнессета.



Выступая на радио "Галей ЦАХАД", Эдельштейн неоднократно призывал к диалогу с оппозиционными партиями по поводу правовой реформы и говорил, что законодательный блиц нужно замедлить, но не сказал прямо, поддержит ли он голосование по нему, воздержится или просто пропустит голосование.



"Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует", — сказал он, отметив, что ультраортодоксальные политики также, вероятно, выступят за сдерживание законодательного натиска, вызвавшего массовые уличные демонстрации.



"Я уверен, что сторона харедим понимает необходимость успокоить ситуацию и пойти на компромисс, я слышал это от самых высокопоставленных чиновников в харедимском обществе и партиях харедим. Есть неплохие шансы, что они поступят правильно", — сказал Эдельштейн.

