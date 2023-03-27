



Эдельштейн поддержал Галанта: не время менять главу минобороны

Председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейн вновь поддержал министра обороны Йоава Галанта, уволенного после его заявления относительно приостановке законодательных процессов в рамках правовой реформы.



По словам депутата, он провел 27 марта пресс-конференцию относительно напряженности в стране из-за реформы.



"В свете информации, которая появилась в ходе обсуждения, и с учетом ситуации в сфере безопасности очевидно, что сейчас не время менять министра обороны", — подчеркнул Эдельштейн.



Ранее "Движение за качество управления" подало в БАГАЦ петицию об отклонении увольнения Галанта с поста министра обороны. В этому призыву также присоединился лидер оппозиции Яир Лапид.



Напомним, что буквально два дня назад, после призыва Галанта приостановить законодательный процесс, Эдельштейн поддержал главу минобороры.