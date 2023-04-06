



Эдельштейн об обстреле из Ливана: змее нужно отрубить голову

Председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн прокомментировал массированный обстрел Израиля с территории Ливана.



"Иран несет ответственность за "Хизбаллу", "Хизбалла" несет ответственность за то, что происходит в Ливане. Надо не гоняться за хвостом змеи, а рубить ей голову", - считает он.



По словам Эдельштейна, в настоящее время враг изучает Израиль и ждет его реакции.



"Поэтому должен прийти мощный и решительный ответ, чтобы всем стало ясно, что, несмотря на внутренние споры, Израиль силен как никогда. Террор подавляется силой, а не сдерживанием", - подчеркнул он.



Аналогичным образом ранее высказались министр финансов Бецалель Смотрич, министр энергетики Исраэль Кац и депутат "Ликуда" Дани Данон. Такие комментарии поступили перед тем, как должен собраться военно-политический кабинет, где будут обсуждаться варианты ответа на обстрелы.

