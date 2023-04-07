



Эдельштейн о теракте на перекрестке Хамра: кровожадные недочеловеки

Председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн отреагировал на теракт в Иорданской долине на перекрестке Хамра.



Он выразил искренние соболезнования семьям погибшим двух женщин и пожелал выздоровления третьей раненой.



"Кровожадные недочеловеки с безграничной жестокостью оборвали жизни молодых женщин. Перед нами стоит трудная задача. Террор не остановится в один момент, но мы можем остановить его", - сказал он.



По словам депутата "Ликуда", силы безопасности доберутся до каждого террориста и их руководства.



"Мы не будем молчать или бездействовать перед лицом угроз со стороны наших врагов", - подчеркнул он.

