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Эдельштейн о теракте на перекрестке Хамра: кровожадные недочеловеки
07.04.2023 12:54 Алина Груднева

Эдельштейн о теракте на перекрестке Хамра: кровожадные недочеловеки

Председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн отреагировал на теракт в Иорданской долине на перекрестке Хамра.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибшим двух женщин и пожелал выздоровления третьей раненой.

"Кровожадные недочеловеки с безграничной жестокостью оборвали жизни молодых женщин. Перед нами стоит трудная задача. Террор не остановится в один момент, но мы можем остановить его", - сказал он.

По словам депутата "Ликуда", силы безопасности доберутся до каждого террориста и их руководства.

"Мы не будем молчать или бездействовать перед лицом угроз со стороны наших врагов", - подчеркнул он.
 

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