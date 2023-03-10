



Эдельштейн о решении Ирана и Саудии: это очень плохо для Израиля

Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн выразил беспокойство относительно решения Ирана и Саудовской Аравии возобновить дипломатические отношения.



"Это очень плохо для Израиля и всего свободного мира", - предупредил Эдельштейн.



По его словам, коалиции и оппозиции пришло время объединиться перед лицом внешней угрозы, а не заниматься борьбой за власть и столкновениями.



Ранее обеспокоенность относительно решения Саудовской Аравии и Ирана выразил экс-премьер Нафтали Беннет, обвинив в этом "слабость правительства Нетаниягу".

