



Эдельштейн о правовой реформе: без согласования со мной поддержки не ждите

Депутат Кнессета Юли Эдельштейн ("Ликуд") не обязуется поддерживать все следующие законы, связанные с правовой реформой.



Соответствующее заявление он сделал незадолго до Шаббата, 28 июля.



"В следующий раз им придется координировать свои действия и оговаривать со мной все от А до Я относительно всех законов, касающихся судебной реформы", - подчеркнул он.



Эдельштейн отметил, что решит, поддерживать или нет тот или иной закон только тогда, когда будет знать о том, как и в каком виде он будет продвигаться.