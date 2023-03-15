



Эдельштейн о ликвидации террориста на севере: извлечем уроки

Глава комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн прокомментировал ликвидацию террориста, устроившего взрыв на шоссе 65.



По его словам, бдительность и профессионализм израильских сил безопасности достояны похвалы.



"Каждый враг — дома и за границей — знает, что Государство Израиль отразит любую попытку и любую угрозу, с которой оно сталкивается. В то же время мы извлечем уроки из этого инцидента, чтобы улучшить защиту в сфере безопасности", - подчеркнул Эдельштейн.



Напомним, ранее были разрешены к публикации подробности инцидента на шоссе 65, в результате которого был тяжело ранен один человек.



