



Эдельштейн не исключил того, что голосовал за Эльхарар

Председатель Комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейн прокомментировал голосование на прошлой неделе относительно состава комитета по назначениям судей, в который вошла представительница оппозиции Карин Эльхарар.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По данным издания, в одном из интервью, он не стал исключать того, что сам лично мог проголосовать в ходе тайного голосования за кандидатуру Эльхарар вместо представительницы "Ликуда" Тали Готлиб.



"За нее проголосовало двузначное число членов коалиции", - подчеркнул Эдельштейн в комментарии журналистам.