Новости » Политика
Эдельштейн не исключил того, что голосовал за Эльхарар
17.06.2023 21:45 Алина Груднева

Эдельштейн не исключил того, что голосовал за Эльхарар

Председатель Комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейн прокомментировал голосование на прошлой неделе относительно состава комитета по назначениям судей, в который вошла представительница оппозиции Карин Эльхарар.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По данным издания, в одном из интервью, он не стал исключать того, что сам лично мог проголосовать в ходе тайного голосования за кандидатуру Эльхарар вместо представительницы "Ликуда" Тали Готлиб.

"За нее проголосовало двузначное число членов коалиции", - подчеркнул Эдельштейн в комментарии журналистам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы