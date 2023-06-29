



Эдельштейн: мы врезались в стену на скорости 140 км/ч

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн 29 июня прокомментировал заявление премьер-министра Биньямина Нетанягу американской газете "Wall Street Journal" о продолжении продвижения правовой реформы - без пункта о преодолении вето БАГАЦа.



Эдельштейн сказал, что он не знает, каким в итоге будет текст закона, но считает, что "по крайней мере в некоторых вещах уроки были извлечены" из первой законодательной попытки. "Были допущены очень серьезные ошибки", - добавил Эдельштейн, - "в январе мы врезались на скорости 140 км/ч в стену, и я предупреждал, что мы разобьемся".

