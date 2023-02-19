



Эдельштейн и Элькин сегодня ночью вылетят в Украину



Председатель комитета по иностранным делам и обороне, член Кнессета Юлий Эдельштейн и председатель фракции Махане Мамлахти, член Кнессета Зеэв Элькин сегодня вечером отправляются в Украину.



Депутаты отправляются в составе парламентской делегации в качестве руководителей Ассоциации парламентской дружбы Израиль-Украина в Кнессете.



В ходе своего визита они встретятся с руководителями украинского парламента, главами правительства и руководством еврейской общины.