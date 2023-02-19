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Эдельштейн и Элькин сегодня ночью вылетят в Украину
19.02.2023 10:49 Аркадий Бочаровский

Эдельштейн и Элькин сегодня ночью вылетят в Украину


Председатель комитета по иностранным делам и обороне, член Кнессета Юлий Эдельштейн и председатель фракции Махане Мамлахти, член Кнессета Зеэв Элькин сегодня вечером отправляются в Украину.

Депутаты отправляются  в составе парламентской делегации в качестве руководителей Ассоциации парламентской дружбы Израиль-Украина в Кнессете.

В ходе своего визита они встретятся с руководителями украинского парламента, главами правительства и руководством еврейской общины.

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