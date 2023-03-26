



Эдельштейн и Битан поддержали Галанта

Министр обороны Йоав Галант в драматическом заявлении вечером 25 марта призвал заморозить принятие законов о правовой реформе до Дня Независимости, который в этом году будет отмечаться 26 апреля.



Поскольку Кнессет будет находиться на каникулах в течение всего апреля, фактически это будет означать отсрочку голосования на предстоящей неделе, чтобы удовлетворить ключевое требование оппозиции, которая потребовала прекращения процесса правовых реформ в качестве предварительного условия для любых переговоров по более широко принятой судебной реформе.



Министр обороны назвал "ощутимой угрозой" государственной безопасности раскол общества, вызванный планом коалиции,

и сразу же получил поддержку со стороны своих коллег по Ликуду Юли Эдельштейна и Давида Битана.



Эдельштейн, председатель влиятельного комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, сказал, что благодарит Галанта за то, что он "вступил на путь, который я иду уже несколько недель".



"Большинство народа хочет и понимает необходимость изменений в судебной системе, но это должно быть сделано с терпением, диалогом и широким обсуждением, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал Эдельштейн.



Битан также повторил свои прежние призывы остановить принятие закона и "немедленно начать переговоры", добавив, что он "поддерживает слова моего друга, министра обороны".



В субботу многочисленные израильские СМИ сообщили, что министр сельского хозяйства Ави Дихтер, недавно разговаривал с Нетаньяху и другими членами Ликуда и также попросил их остановить законопроекты о реформировании судебной системы до окончания Дня независимости.



Если законопроект будет принят на этой неделе, "пути назад не будет", сказал Дихтер, которого цитирует 12 канал ТВ.



Ни Галант, ни другие депутаты не сказали, будут ли они голосовать за или против законопроектов о реформе, если они все же будут вынесены на окончательное чтение на пленуме Кнессета на предстоящей неделе, как и планировалось. Четыре мятежных депутата, которые проголосуют против закона, лишат 64-членную коалицию большинства в 120-местном парламенте. Даже если они воздержатся, БАГАЦу будет гораздо легче отклонить поправку к одному из основных законов Израиля, если она будет принята голосами менее 61 депутата, сообщают СМИ.





