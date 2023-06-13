



Эдельштейн: Если не будет консенсуса, я поддержу одностороннее законодательство

Председатель Комитета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн, который одним из первых выступил против реформы в ее первоначальном виде и поддержал переговоры, заявил, что поддержит одностороннее законодательство, если договоренности не будут достигнуты.



“Следует сохранить давнюю практику Кнессета по назначению представителя оппозиции в комиссию по отбору судей. Но если я увижу, что оппозиция препятствует любым попыткам достижения соглашения, я поддержу коалицию”, – сказал Эдельштейн.