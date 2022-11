Джорджа Мелони поздравляет Нетаниягу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Биньямина Нетаниягу с победой на выборах.



"Поздравления, мазл тов Биньямину Нетаниягу с успехом на выборах. Готова укреплять нашу дружбу и наши двусторонние отношения, чтобы лучше решать наши общие проблемы", - написала она.

Congratulations-Mazel Tov to @netanyahu for the electoral success. Ready to strengthen our friendship and our bilateral relations, to better face our common challenges.