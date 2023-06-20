



Partygate: Джонсона лишили спецдоступа в парламент Великобритании

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лишили специального доступа в парламент после согласия депутатов с выводами отчета о том, что Джонсон говорил им неправду о вечеринках сотрудников на Даунинг-стрит в разгар ковидных ограничений.



Об этом сообщает телеканал Sky News.



354 голосами против семи депутаты поддержали отчет, подготовленный комитетом, где приходят к выводу, что Джонсон сознательно вводил коллег в заблуждение своими комментариями о возможных собраниях сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.



Среди однопартийцев Джонсона из Консервативной партии "за" проголосовали 118, а 225 воздержались.



Депутаты, авторы отчета, предложили наказать Джонсона 90-дневным отстранением от работы в парламенте, если бы он не сложил полномочия. Также предложили лишить его права доступа в парламент как бывшего депутата, что вызвало значительную критику сторонников Джонсона.

