



Джонсон: речь Путина - мошенничество и позор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал результаты псевдореферендумов и аннексию Россией захваченных украинских территорий.

Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.

По словам Джонсона, цивилизованный мир не позволит РФ колонизировать Украину.

"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не вздрагивая, пока его страна не станет целой и свободной", – сказал Джонсон.