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Джонсон: речь Путина - мошенничество и позор
30.09.2022 18:05 Алина Груднева

Джонсон: речь Путина - мошенничество и позор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал результаты псевдореферендумов и аннексию Россией захваченных украинских территорий.

 
Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.
 
По словам Джонсона, цивилизованный мир не позволит РФ колонизировать Украину.
 
"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор. Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не вздрагивая, пока его страна не станет целой и свободной", – сказал Джонсон.

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