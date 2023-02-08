



Джонсон призвал дать Украине "Тайфуны", Сунак поручил изучить вопрос

Просьбы Украины дать истребители в Великобритании слышат и очень хорошо.



Бывший премьер-министр Борис Джонсон призвал незамедлительно предоставить Украине танки и истребители. "У нас есть 100 "Тайфунов" – заявил он. А уже нынешний премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.



"У нас есть более 100 самолетов "Тайфун". У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц – это использование их сейчас для защиты украинцев – не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность", – заявил Джонсон.



По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным, пишет Sky News. "Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу", – добавил Борис Джонсон.



Нынешний премьер-министр Риши Сунак, в свою очередь, поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.



Об этом сообщил представитель премьера, подтвердив, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей, но это решение является долгосрочным, пишет Sky News.



"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", – заявил представитель Сунака, заметив, что страна, очевидно, хочет как можно быстрее начать обучение украинских пилотов.

"Британские самолеты являются "сложными единицами военной техники". Мы считаем правильным предоставить как краткосрочное оборудование, например танки Challenger, дополнительные пушки, средства большей дальности, которые могут помочь выиграть войну сейчас, но также смотреть на средне-длинную перспективу, чтобы гарантировать, что Украина использует все возможности", - сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский

находится с визитом

в Великобритании, где провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступил перед парламентом страны.



В ходе выступления перед парламентом Соединенного Королевства Владимир Зеленский

попросил передать

Украине боевые самолеты.