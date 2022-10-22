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Джонсон прибыл экстренно прибыл в Британию
22.10.2022 17:17 Алина Груднева

Джонсон прибыл экстренно прибыл в Британию

Борис Джонсон прибыл в Лондон из Доминиканской республики на фоне слухов о том, что он может ановь баллотироваться на пост премьера после отставки Лиз Трасс.

 
По данным Sky News, он был в отпуске с семьей в Доминиканской республике.
 
По данным издания, самолет с Джонсоном приземлился в субботу в лондонском аэропорту Гэтвик.
 
По словам Джеймса Даддриджа, Джонсон планирует принять участие в гонке за место премьер. Ему нужно набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 понедельника.
 

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