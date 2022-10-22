



Джонсон прибыл экстренно прибыл в Британию

Борис Джонсон прибыл в Лондон из Доминиканской республики на фоне слухов о том, что он может ановь баллотироваться на пост премьера после отставки Лиз Трасс.

По данным Sky News, он был в отпуске с семьей в Доминиканской республике.

По данным издания, самолет с Джонсоном приземлился в субботу в лондонском аэропорту Гэтвик.

По словам Джеймса Даддриджа, Джонсон планирует принять участие в гонке за место премьер. Ему нужно набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 понедельника.