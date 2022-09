Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой в гонке за кресло премьер-министра Великобритании.



"Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - написал он в Twitter.



Экс-премьер также подвел итоги своей работы на посту.



"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине", - отметил он.



I have been proud to serve as leader of the Conservative Party for the last three years, winning the biggest majority for decades, getting Brexit done, overseeing the fastest vaccine rollout in Europe and giving vital support to Ukraine.