



Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой в гонке за кресло премьер-министра Великобритании.



"Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - написал он в Twitter.



Экс-премьер также подвел итоги своей работы на посту.



"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине", - отметил он.

