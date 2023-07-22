



Джонсон об увольнении посла Украины в Великобритании: Грустно прощаться

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко, написав об этом в Twitter.

Он подчеркнул, что Пристайко был отличным послом и другом страны.



"Грустно прощаться с Пристайко, который был отличным украинским послом и другом для этой страны", – написал Джонсон.



Накануне, в пятницу, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Великобритании Бена Уоллеса хоть каждое утро, является "нездоровым сарказмом". По его словам, в Украине не ждут того, что кто-то будет воевать за нее, а только ждут соответствующую технику.