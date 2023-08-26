



Джонсон об убийстве Пригожина: переговоры с Путиным лишены всякого смысла

Убийство основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в очередной раз доказывает тот факт, что вести мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно Украины нет смысла.



Такое мнение в своей колонке в The Daily Mail выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



"Есть один очевидный вывод из люциферовского падения Евгения Пригожина. Посмотрите на этот самолет, все те, кто говорят мне, что мы можем найти решение путем переговоров, или что мы должны как-то поощрить украинцев обменять землю на мир", - отметил он.



По словам Джонсона, Путин уже неоднократно доказал миру, что является "гангстером".



"Этими убийствами Путин на наших глазах превращается в азиатского деспота, который убивает своего бывшего фаворита, чтобы показать, кто здесь главный, упиваясь своей безжалостностью", – добавил он.



Джонсон подчеркнул, что нельзя позволить Путину победить в Украине, поскольку такой вариант развития событий станет катастрофой для демократии во всем мире.