



Джонсон о войне в Украине: несколько месяцев будут тяжелыми

Ближайшие несколько месяцев будут крайне тяжелыми для Великобритании из-за войны в Украине.

Такое мнение выразил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы не должны поддаваться путинской агрессии. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым", – сказал Джонсон.

Британский политик уверен, что Украина, в конечном итоге, победит в этой войне.

"Украинский народ победит. Так будет и с Британией", – подчеркнул Джонсон.