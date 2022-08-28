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Джонсон о войне в Украине: несколько месяцев будут тяжелыми
28.08.2022 07:22 Алина Груднева

Джонсон о войне в Украине: несколько месяцев будут тяжелыми

Ближайшие несколько месяцев будут крайне тяжелыми для Великобритании из-за войны в Украине.

 
Такое мнение выразил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. 
 
"Мы не должны поддаваться путинской агрессии. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым", – сказал Джонсон.
 
Британский политик уверен, что Украина, в конечном итоге, победит в этой войне.
 
"Украинский народ победит. Так будет и с Британией", – подчеркнул Джонсон.

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