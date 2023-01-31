



Джонсон назвал условие, при котором Россия не вторглась бы в Украину

Российский диктатор Владимир Путин решился на вторжение в Украину, поскольку знал, что она не собирается вступить в НАТО. Если бы у Запада была решительность привести украинцев в Альянс, то этой войны удалось бы избежать. Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для The Washington Post.



"Десятилетиями мы использовали дипломатическую двусловие по отношению к НАТО и Украине - и это закончилось полной катастрофой. Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "избирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето", - пишет Джонсон.



Он отметил, что все это время Запад недвусмысленно давал понять Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс, потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето.



"Результат - самая ужасная война в Европе за последние 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний", - заявил Джонсон.



По его мнению, Путин начал полномасштабную войну, поскольку в НАТО не очень серьезно относились к защите Украины.



"Раньше говорили, что украинское население слишком разделено на членство в НАТО. До 2014 года вы точно могли привести такой аргумент. Посмотрите сейчас на цифры. Согласно одному недавнему опросу, поддержка членства Украины в НАТО сейчас масштабная - 83 процента", - обратил внимание Джонсон.



Как он подчеркнул, если раньше люди утверждали, что "Украина не является должным образом военно-совместимой с НАТО", то сегодня украинцы разворачивают огромное разнообразие техники из стран Альянса, причем с непревзойденным мастерством и отвагой.



"Нет абсолютно ничего, чему Альянс мог бы научить украинцев касательно ведения войны - на самом деле, есть многое, чему они могли бы научить нас... Путин не вторгся, потому что думал, что Украина не собирается вступать в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал со многими доказательствами, что мы не очень серьезно относимся к защите Украины", - констатировал Джонсон.



В итоге он добавил, если бы Запад был достаточно смелым и последовательным, чтобы привести Украину в НАТО, тогда эту тотальную катастрофу удалось бы предотвратить.



"Украинцам нужно дать все необходимое, чтобы поскорее закончить эту войну, и начать процесс принятия Украины в НАТО, и начать его сейчас", - подытожил Джонсон.