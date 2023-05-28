



Джонатану Полларду отказались выдать лицензию на оружие



Издание Макор Ришон сообщает о том, что Джонатан Поллард с апреля 2022 года пытается получить лицензию на личное оружие.



Поллард мотивирует это тем, что дает много лекций в Иудее и Самарии и поэтому подвергается опасности, постоянно передвигаясь по дорогам на территориях.



Все инстанции, однако, отказали в просьбе Полларда - несмотря на его апелляции и указания на то, что он более 30 лет служил разведке страны, что может быть приравнено к военной службе.



Окончательный отказ вынес окружной суд Иерусалима.



Судья завершил вердикт теплыми словами о служении Полларда стране и написал в свое решение: "Хотя заявитель служил Государству Израиль и Министерству обороны, он не соответствует установленным требованиям, которые призваны обеспечить, чтобы человек, держащий оружие, обладал навыками его использования, будучи обученным этому в силу занимаемой им должности. Отклонение ходатайства не уменьшает обязательства Государства Израиль и долга его граждан перед заявителем, обусловленного его вкладом в безопасность Израиля и невыносимо тяжелой личной ценой, которую он заплатил за этот вклад. Однако, поскольку критерии - другие, а проситель не соответствует этим критериям, придется отклонить прошение, и нет причин вмешиваться в это решение".



