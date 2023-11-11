



Джон Керри: США и Китай достигли некоторых договоренностей по климату

США достигли некоторых договоренностей с Китаем в преддверии саммита COP28, который пройдет в Дубае в конце этого месяца, заявил посланник Вашингтона по вопросам климата.



"Мы считаем, что наши переговоры прошли очень успешно. Мы достигли некоторых договоренностей", - заявил Джон Керри в интервью BBC на бизнес-саммите в Сингапуре.



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По его словам, подробности будут сообщены "в ближайшее время в подходящий момент".



Нахождение взаимопонимания между двумя крупнейшими загрязнителями окружающей среды считается важнейшей составляющей любого консенсуса на COP28.



